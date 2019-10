Possiamo difenderci dai Terremoti?

Dai supercomputer ai social, come le nuove tecnologie aiutano a prevenire il rischio sismico. Lo spiega la sismologa Angela Saraò agli studenti del Liceo Marinelli. L’appuntamento fa parte del ciclo nazionale La Scienza a Scuola 2019 di Zanichelli. La quinta edizione dell’iniziativa porta oltre 50 ricercatori e personalità del mondo scientifico nei licei ed istituti di diverse regioni italiane per raccontare a studenti e insegnanti le storie di chi lavora alle frontiere della ricerca. Sono storie che comunicano passione per la scienza e danno idee su cosa sappiamo e su che cosa stiamo per scoprire in matematica, fisica, chimica, biologia e medicina con particolare attenzione agli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU.

Cosa sappiamo oggi sul terremoto? Dai supercomputer, ai sismometri digitali, ai GPS ai satelliti, a internet fino ad arrivare ai canali social e alla “Citizen seismology” (https://www.citizenseismology.eu/): come le nuove tecnologie ci aiutano a studiare e comprendere il fenomeno terremoto e quali sono le nuove forme di partecipazione dei cittadini alla sismologia. Uno sguardo al presente senza dimenticare il passato sismico del nostro Paese e di questa regione in particolare. “Come difendersi dai terremoti” è il tema di cui parlerà Angela Saraò, Sismologa, Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale di Trieste agli alunni del Liceo Scientifico statale Giovanni Marinelli di Udine.

Oggi sappiamo che tutta l’Italia è sismica, conosciamo le zone a maggiore pericolosità, cosi come confermato anche dal recente terremoto dell’Italia centrale. Non sono i terremoti a uccidere, è l’edificato non adeguato a provocare crolli.

E quindi possibile difendersi dai terremoti? Sicuramente, grazie anche alle nuove tecniche costruttive e di messa in sicurezza degli edifici, è possibile mitigarne gli effetti. Anche piccoli accorgimenti, che ciascuno di noi può attuare, possono salvarci la vita. Diffondiamo la cultura del rischio, della prevenzione e delle buone pratiche di sicurezza sismica. E’ questo il primo passo da compiere per convivere con i terremoti.

L’appuntamento fa parte del ciclo nazionale di 200 incontri “La scienza a Scuola” realizzati da Zanichelli in collaborazione con la rivista “Le Scienze”. Un tour didattico da ottobre a gennaio in cui 50 tra ricercatori, docenti, divulgatori e personalità del mondo scientifico incontreranno studenti e insegnanti degli istituti superiori e licei d’Italia per spiegare le ultime novità della Scienza, con particolare attenzione agli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU per lo Sviluppo Sostenibile.

La Scienza a scuola proseguirà a Udine il 31 ottobre con la Biologa marina Paola Del Negro, direttore della sezione Oceanografia dell’OGS di Trieste, con la lezione sul “Mar Mediterraneo tra cambiamento climatico e attività dell’uomo” al Liceo Scientifico Statale Niccolò Copernico.

Gli incontri sono riservati agli studenti e ai docenti delle singole scuole. L’Agenda 2030 è un programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU. Essa ingloba 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile - Sustainable Development Goals, SDGs - in un grande programma d’azione per un totale di 169 ‘target’ o traguardi. L’avvio ufficiale degli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile ha coinciso con l’inizio del 2016, guidando il mondo sulla strada da percorrere nell’arco dei prossimi 15 anni: i Paesi, infatti, si sono impegnati a raggiungerli entro il 2030. https://www.unric.org/it/agenda-2030

Da oltre 150 anni impegnata nella didattica scolastica e nella divulgazione scientifica, la casa editrice Zanichelli con questa iniziativa intende offrire agli studenti l’occasione di acquisire conoscenze su argomenti affascinanti e di stretta attualità scientifica direttamente dagli “addetti ai lavori”.