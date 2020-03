PossoPortareilCaneFuori, ecco le regole

Cosa si puo' e non si puo' fare nel rispetto del decreto per fronteggiare l'emergenza Coronavirus e come comportarsi con il proprio cane e i nostri animali domestici in questo momento?

Come riportato nelle Faq del sito del Governo e confermato dal capo Dipartimento della Protezione Civile, il cane puo' essere portato fuori casa per le sue esigenze fisiologiche e in caso di necessita' e urgenza dal veterinario. Donatella Poretti, consulente Aduc sui diritti degli animali, ci spiega quali sono le regole da rispettare.

Si ricorda altresi' che ai sensi del decreto legge 11 marzo 2020 in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli esercizi commerciali per la vendita di alimenti per animali domestici possono rimanere aperti, rientrando nell'elenco degli esercizi commerciali autorizzati.

Posso uscire con il mio animale da compagnia?

Sì, per le sue esigenze fisiologiche, ma senza assembramenti e mantenendo la distanza di almeno un metro da altre persone.

Si possono portare gli animali domestici dal veterinario?

Sì, per esigenze urgenti. I controlli di routine devono essere rinviati. Visite veterinarie necessarie e non procrastinabili possono avvenire solo su prenotazione degli appuntamenti e comunque garantendo la turnazione dei clienti con un rapporto uno a uno, così da evitare il contatto ravvicinato e la presenza di clienti in attesa nei locali. Il professionista e il personale addetto dovrà indossare idonei dispositivi di protezione individuale (guanti e mascherina).