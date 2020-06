Postalmarket rinasce grazie a un imprenditore friulano

Chi se lo dimentica il catalogo di moda Postalmarket, un must degli anni passati, che di certo non mancava nelle famiglie italiane. La rivista era nata nel 1959 da un'idea di Anna Bonomi Bolchini, che aveva importato in Italia il modello statunitense della vendita per catalogo. Fallito nel 2015, rinasce grazie a un imprenditore friulano, Stefano Bortolussi, che lo ha acquisito nel 2018 ma che si era interessato all'impresa già intorno al 2004 occupandosi dell'aspetto marketing, quando il marchio fu rilevato da Riccardo di Tommaso. Ora Postalmarket tornerà nelle case degli italiani in due modalità, una on line e una cartacea più leggera e riservata agli abbonati. Se tutto va come previsto, il catalogo potrebbe fare la sua ricomparsa verso Natale grazie alla partnership con Francesco D'Avella, titolare del leader del settore e-commerce Store Eden.



Il sogno di Bortolussi è quello di diventare l'Amazon italiano. Del resto Postalmarket è stato un vero e proprio precursore del moderno store on line.Una notizia che di certo farà piacere ai nostalgici, ma che si presta anche a rispondere alle nuove sfide del mercato on line.

Negli Anni '80 fino a 45mila spedizioni al giorno

Il Catalogo Postalmarket offriva la possibilità di acquistare per corrispondenza ogni genere di prodotti, dai giocattoli per bambini, all'abbigliamento e agli strumenti tecnologici, compresi gli articoli reclamizzati da 'Carosello', allora difficilmente reperibili specialmente nei piccoli centri di provincia. Tra gli Anni Ottanta e i primi Novanta, Postalmarket divenne leader dei cataloghi di vendite per corrispondenza con oltre 45mila spedizioni giornaliere.

Storia di un fallimento

Il fallimento di Postalmarket, storico catalogo di vendite per corrispondenza, lo ha decretato il Tribunale di Udine nel 2015 sulla base dell'istanza presentata dall'amministratore straordinario del Gruppo Bernardi, società di abbigliamento con sede a Ronchis (Udine), che aveva rilevato il catalogo nel 2003 con l'obiettivo di rilanciarlo.