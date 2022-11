Poste, a Pordenone attivo il nuovo Atm Cash-In

Nell’Ufficio Postale di Pordenone Santa Carina (Poste centrali, via Santa Caterina) è attivo l’Atm Postamat Cash-In che consente a tutti i titolari di un Conto BancoPosta o un Libretto di Risparmio Postale non solo di prelevare ma anche di versare denaro contante.

L’operazione di versamento è facile e veloce. Dopo aver inserito la propria carta Postamat o Carta Libretto, sul monitor comparirà il tasto “versamento contanti”. Una volta premuto ed inserito il pin sarà possibile introdurre nell’apposita fessura le banconote, in tagli compresi dai 5 ai 100 euro. Le banconote dovranno essere in buone condizioni e prive di elastici e/o graffette. Terminato l’inserimento, il Postamat mostrerà a schermo un riepilogo del versamento, indicando per ciascun taglio di banconote il numero di pezzi e il totale parziale, seguito dal totale generale dell’operazione.

Il cliente potrà così scegliere se integrare il versamento inserendo ulteriori banconote oppure confermare l’operazione. In quest’ultimo caso sarà stampato un promemoria cartaceo con i dettagli.

Oltre all’innovativo servizio di Cash-In, il Postamat di Piazza Vittorio Veneto 1 conserva le caratteristiche di qualità che distinguono gli ATM di Poste Italiane, come ad esempio il monitor digitale ad elevata luminosità e un dispensatore di banconote innovativo, protetto da moderni impianti di videosorveglianza e da dispositivi di sicurezza, tra cui un sistema di macchiatura delle banconote e una soluzione anti-skimming capace di prevenire la clonazione delle carte di credito. Il Postamat consente inoltre di effettuare numerosi altri servizi come il pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale, le interrogazioni su saldo e lista dei movimenti, le ricariche telefoniche e delle carte Postepay. Il Postamat di Pordenone Santa Caterina è disponibile h24.