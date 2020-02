Poste, arrivano le cartoline di Carnevale

Poste Italiane dedica al Carnevale 2020 due cartoline filateliche, colorate e animate. Un'occasione particolare per ogni collezionista o per chi, semplicemente, desidera festeggiare in modo originale una giornata speciale, regalando una cartolina a una persona cara; un modo per sostenere ancora una volta il valore della scrittura.

Il prodotto filatelico può essere acquistato negli sportelli filatelici degli uffici postali di Pordenone (Poste centrali, via Santa Caterina 10), Udine (Poste centrali, via Vittorio Veneto 42), Gorizia (Gorizia Verdi, corso Giuseppe Verdi 33) e Trieste (Ufficio Postale via delle Settefontane 67) e nello “Spazio Filatelia” di Trieste (via Galatti 7/d) dove, nelle giornate di lunedì 24 e martedì 25 febbraio, saranno disponibili anche gli annulli speciali.