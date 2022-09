Poste Italiane, 102 nuovi assunti in Fvg

Nel primo semestre di quest’anno, in Friuli Venezia Giulia Poste Italiane ha assunto con contratto a tempo indeterminato ben 102 lavoratori tra il settore del recapito, in cui ne ha stabilizzati 72 di quelli in servizio con contratto a termine, e 30 nel contesto degli uffici postali.

I nuovi ingressi sono così ripartiti per provincia: Udine 43 (29 portalettere, 12 sportellisti, 2 consulenti finanziari), Pordenone 39 (31 portalettere, 8 sportellisti), Gorizia 15 (10 portalettere, 3 sportellisti e 2 consulenti finanziari), Trieste 5 (2 portalettere, uno sportellista, 2 consulenti finanziari). I neoassunti vanno a rafforzare i team di lavoro dei 16 Centri distributivi e la rete dei 331 Uffici postali della regione, continuando in questo modo a garantire una presenza costante e qualificata sul territorio.

Il programma di Politiche Attive, che riguarda circa 2000 assunti in tutta Italia, è concordato con le Organizzazioni Sindacali, e contribuisce a realizzare in modo efficace le strategie delineate nel piano industriale “2024 Sustain & Innovate”, in particolare per quanto riguarda la nuova organizzazione del recapito. L’obiettivo è quello di trasformare la figura del portalettere da operatore incentrato sulla corrispondenza tradizionale a primario player del crescente mercato dei pacchi e leader nel segmento B2C.

Tra le altre Politiche Attive del lavoro, Poste Italiane è impegnata anche negli interventi di trasformazione dei contratti da tempo parziale a tempo pieno, alle assunzioni da mercato esterno e all’attivazione di percorsi interni di sportellizzazione.

Questi numeri sono una conferma di come Poste Italiane continui a dedicare particolare attenzione alle persone e ad investire nel capitale umano in coerenza con il piano industriale “2024 Sustain & Innovate”. L’età media dei dipendenti del Gruppo è scesa da 49,7 anni nel 2017 a 49,2 anni nel 2020 e grazie a questi interventi di inserimento resterà stabile fino al 2024. Un ruolo centrale sarà giocato dalla rimodulazione delle competenze dei dipendenti che saranno formati alle nuove professionalità e riqualificati internamente per garantire la competitività richiesta dal mercato, con l’obiettivo di favorire nel tempo una cultura orientata al cambiamento. Cresce anche la percentuale di donne dal 54% del 2017 al 55% del 2020 al 56% atteso nel 2024. Grazie a queste nuove assunzioni, Poste Italiane continua a garantire una presenza costante e qualificata sul territorio, dimostrando concretamente la propria vicinanza alle comunità locali e alle esigenze di tutti i cittadini.

Nel settore del Recapito, il passaggio a una situazione lavorativa più stabile avviene solitamente al termine di un’esperienza di lavoro con contratto di lavoro a tempo determinato. Poste Italiane continua a cercare portalettere nel nostro territorio: per potersi candidare è sufficiente inserire il proprio curriculum vitae sulla pagina web del sito istituzionale di Poste, nella sezione “Carriere” dedicata a “Posizioni Aperte” in cui sono indicati i requisiti per poter partecipare alla selezione.

In qualsiasi momento è possibile inviare una candidatura spontanea a questo link.