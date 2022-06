Poste Italiane cerca nuove figure professionali in Fvg

Poste Italiane seleziona in Friuli Venezia Giulia nuovi profili professionali per potenziare gli organici delle molteplici strutture aziendali presenti e operative a Pordenone, Udine, Gorizia e Trieste. Tra le figure attualmente più richieste ci sono i consulenti finanziari negli uffici postali, gli addetti al recapito per il settore della corrispondenza e dei pacchi, e i laureati in Ingegneria, Informatica, Matematica, Economia, Statistica e Fisica per la funzione Digital, Technology e Operations (DTO).

Consulenti finanziari - Il candidato ideale, in questo caso, è laureato in materie economiche, con ottime capacità di comunicazione e di relazione e un’ottima conoscenza del pacchetto Office. In caso di superamento, da parte del candidato, dell’iter selettivo, potrà essere effettuata l’assunzione con un iniziale contratto di apprendistato professionalizzante. Candidatura entro il 30 giugno.

Addetti al recapito - I requisiti minimi per la posizione di addetto al recapito sono il diploma di scuola media superiore e la patente di guida in corso di validità idonea per la guida dei mezzi aziendali. Non sono richieste conoscenze specialistiche. Poste Italiane offre un contratto a tempo determinato in relazione alle specifiche esigenze aziendali sia in termini numerici che di durata. Candidatura entro il entro il 3 luglio.

Laureati per la funzione Digital, Technology e Operations (DTO) - In questa funzione la ricerca è rivolta ai laureati in Ingegneria, Informatica, Matematica, Economia, Statistica, Fisica, Computer e Data Science, Industrial Design, User Experience Design, Digital Marketing, che abbiano maturato non oltre tre anni di esperienza in ambito tecnologico e digitale. L’Azienda in questo caso offre un inserimento con contratto a tempo indeterminato e un piano di crescita strutturato. Candidatura entro il 31 dicembre.

Per tutte le posizioni aperte è possibile presentare la propria candidatura attraverso il sito, dove è possibile acquisire informazioni più complete ed esaustive sia sui diversi ruoli sia sui processi di selezione.