Poste Italiane, riapre l'ufficio di Porpetto

Poste Italiane informa i cittadini di Porpetto che l’Ufficio Postale di via Pre Zaneto 8 tornerà disponibile sabato 24 ottobre, secondo i consueti orari di apertura (dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45).

Per consentire il trasferimento di strumentazioni e materiale vario, venerdì 23 ottobre resterà chiuso l’Ufficio Postale mobile temporaneo, adiacente all’ufficio, che Poste Italiane aveva istituito in sostituzione della sede chiusa da giovedì 3 settembre per consentire lo svolgimento di lavori interni.

Si ricorda che fino a venerdì 23 ottobre per tutti i servizi, compreso il ritiro delle raccomandate e dei pacchi, i residenti potranno rivolgersi all’Ufficio Postale di San Giorgio di Nogaro, sito in via Nazario Sauro 2, aperto da lunedì a venerdì, dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35; l’Ufficio postale di Latisana, sito in Piazza Matteotti, aperto da lunedì a venerdì, dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato fino alle 12.35.