Poste Italiane sceglie Bordano per un annullo speciale

Bordano è uno dei comuni scelti da Poste Italiane in Friuli Venezia Giulia per presentare ai cittadini i temi della filatelia e della scrittura legati alle tradizioni e al patrimonio culturale della comunità. In occasione del 3° Campionato del mondo di parapendio acrobatico, sabato 17 luglio, dalle 16.30 alle 20, nei pressi del Lago dei 3 Comuni, verranno attivati un servizio filatelico temporaneo con la cartolina dedicata all’evento.



In quella occasione sarà possibile infatti timbrare con l’annullo speciale le cartoline; eventuali commissioni filateliche potranno essere inoltrate allo sportello filatelico dell’Ufficio postale di Gemona del Friuli, sito in via Caneva 13.



L’iniziativa di Bordano è parte del programma dei nuovi impegni per i Comuni italiani con meno di 5 mila abitanti, annunciato dall’Amministratore Delegato Matteo Del Fante in occasione della seconda edizione “Sindaci d’Italia” del 28 ottobre 2019 a Roma ed è coerente con la presenza capillare di Poste Italiane sul territorio e con l’attenzione che da sempre l’Azienda riserva alle comunità locali e alle aree meno densamente popolate.



La realizzazione di tali impegni è consultabile sul sito web www.posteitaliane.it/piccoli-comuni. Per qualsiasi informazione o curiosità sugli annulli e sul tutto il mondo della filatelia è possibile visitare il sito www.poste.it/filatelia.html



L'iniziativa è coerente con i principi ESG sull'ambiente, il sociale e il governo di impresa che contribuiscono allo sviluppo sostenibile del Paese.