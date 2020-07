Poste Italiane, uffici chiusi per lavori a Pradamano e in via Volturno a Udine

Poste Italiane comunica che lunedì 6 a sabato 11 luglio gli Uffici postali di Pradamano e Udine via Volturno saranno interessati da lavori di ristrutturazione.



Per tutti i servizi, compreso il ritiro delle raccomandate e dei pacchi, i residenti di Pradamano potranno rivolgersi all’Ufficio postale di Buttrio, sito in via Divisione Julia 30, aperto da lunedì a venerdì, dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35; all’Ufficio postale di Udine Centro, sito in via Vittorio Veneto 42, aperto da lunedì a venerdì, dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato fino alle 12.35.



I residenti di Udine via Volturno, per tutti i servizi, compreso il ritiro delle raccomandate e dei pacchi, potranno rivolgersi all’Ufficio postale all’Ufficio postale di via del Freddo 15, aperto da lunedì a venerdì, dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35; all’Ufficio postale di via Vittorio Veneto 42, aperto da lunedì a venerdì, dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato fino alle 12.35.



Gli Uffici Postali di Pradamano e Udine via Volturno riapriranno lunedì 13 luglio, secondo i consueti orari.