Poste Italiane comunica che, in occasione della Festa della Repubblica, 2 giugno, l’Ufficio postale di Alesso, sito in via Redentore 2, a Trasaghis (Udine), solitamente aperto il martedì, la prossima settimana sarà operativo giovedì 4 giugno, con il consueto orario (dalle 8.20 alle 13.45).