Poste, lavori all’ufficio di Castions di Strada

Poste Italiane comunica che da lunedì 14 a giovedì 17 novembre l’Ufficio di Castions di Strada, in viale Europa 3, sarà chiuso in quanto interessato da lavori interni.

Durante il periodo degli interventi, per tutte le operazioni postali e finanziarie, la clientela potrà rivolgersi ai seguenti uffici postali, che per l’occasione saranno aperti anche il pomeriggio: Ufficio di Gonars, in via Roma 58, aperto dal lunedì al venerdì, dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45; Ufficio di Codroipo, in via Friuli 5, aperto da lunedì al venerdì, dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato fino alle 12.35.

Le Poste di Castions di Strada riapriranno venerdì 18 novembre, alle 10.