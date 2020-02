Poste, lavori all'ufficio di Aiello

Poste Italiane comunica che dal 24 febbraio al 2 marzo l’Ufficio di Aiello del Friuli, in via Marconi 6, sarà interessato da lavori di ristrutturazione. Durante tutto il periodo di chiusura la clientela potrà rivolgersi agli sportelli limitrofi e, in particolare, a Campolongo al Torre, in Piazza Indipendenza 5, aperto da lunedì a venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45; e a Palmanova, in Piazza Grande 16, aperto da lunedì a venerdì dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato fino alle 12.35.

La sede di via Marconi 6 riaprirà regolarmente martedì 3 marzo secondo il consueto orario.