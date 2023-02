Poste, lavori all'ufficio di Sacile

Poste Italiane comunica che l’Ufficio di via dei Cipressi, a Sacile, sarà interessato da lavori interni da lunedì 13 a venerdì 17 febbraio.

Durante il periodo degli interventi, per tutte le operazioni postali e finanziarie compreso il ritiro delle raccomandate, la clientela potrà rivolgersi all’Ufficio Postale di Sacile, via Cavour 26, aperto dal lunedì al venerdì, dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato fino alle 12.35; all’Ufficio Postale di Caneva, in via Guglielmo Marconi 26, aperto dal lunedì al venerdì, dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35; all’Ufficio Postale di Porcia, via Antonio De Pellegrini, aperto dal lunedì al venerdì, dalle 8.20 alle ore 13.35 e il sabato fino alle 12:35.

L’Ufficio Postale di via dei Cipressi riaprirà sabato 18 febbraio, secondo i consueti orari: dal lunedì al venerdì, dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35.