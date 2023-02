Poste, lavori per il progetto 'Polis' a Magnano in Riviera

Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di Magnano in Riviera da lunedì 20 febbraio a giovedì 9 marzo sarà interessato da interventi di manutenzione straordinaria per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza.

La sede è inserita nell’ambito di “Polis – Casa dei Servizi Digital”, il progetto di Poste Italiane per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide.

"Il progetto Polis – ha spiegato l’Amministratore Delegato di Poste Italiane, Matteo Del Fante, nel corso della presentazione del progetto a Roma – nasce per garantire a 16 milioni di italiani che vivono nei Comuni con meno di 15.000 abitanti pari opportunità di accesso ai molteplici servizi della Pubblica amministrazione, avvicinandoli concretamente allo Stato. Polis ha l’ambizione di semplificare la vita di quei cittadini, riducendone al minimo i disagi grazie alle soluzioni digitali di Poste Italiane disponibili negli uffici postali. La sua attuazione contribuisce ad accelerare anche la trasformazione digitale del Paese. In questi anni Poste Italiane ha saputo creare valore con una strategia inclusiva che ha fornito servizi sempre più evoluti ad un numero crescente di persone, e Polis ne è la naturale prosecuzione".

Durante il periodo dei lavori Poste Italiane garantirà ai cittadini di Magnano la continuità di tutti i servizi attraverso uno sportello dedicato nell’ufficio postale di Tarcento, in via Montenero 2, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05 e sabato fino alle 12.35. Si ricorda che nella sede di Tarcento è a disposizione anche un ATM Postamat, attivo sette giorni su sette e in funzione 24 ore su 24 per i prelievi di denaro contante e per tutte le operazioni consentite.

La riapertura dell’ufficio postale di Magnano in Riviera è prevista per venerdì 10 marzo.