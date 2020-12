Poste Italiane informa i cittadini di Visco, Flaibano e Chiopris Viscone che a partire da lunedì 7 dicembre cambieranno gli orari di apertura dei tre uffici postali (Visco, via Montello; Flaibano, via Indipendenza; Chiopris Viscone, via Sauro): si passerà dall’apertura nei giorni lunedì, mercoledì, venerdì a quella nei giorni martedì, giovedì e sabato. Gli orari resteranno invariati: martedì e giovedì, dalle 8.20 alle 13.45; sabato, dalle 8.20 alle 12.45.