Poste, orari ampliati in molti sportelli Fvg

Da oggi, Poste Italiane amplia ulteriormente gli orari di diversi uffici in Fvg. E da lunedì 18 si segnala anche la riapertura della sede di Cordenons, con orario al mattino su sei giorni (finora era operativo solo l'ufficio di via San Pietro).

Nel dettaglio, a Udine, è stato ripristinato il doppio turno (da mattina a sera) a Latisana su seii giorni; l'apertura al mattino (monoturno) su sei giorni a Bertiolo, Campolongo al Torre, Carlino, Moimacco, Prato Carnico, Rivolto, San Pietro al Natisone, San Vito di Fagagna, Strassoldo, Torreano di Cividale e Varmo; l'estensione oraria per Carpacco (martedì-giovedì) e Rodeano Basso (mercoledì-sabato).

A Pordenone, ripristino del doppio turno (da mattina a sera) alle Poste centrali Santa Caterina su sei giorni (piena operatività); ripristino monoturno (al mattino) su sei giorni per Domanins di Rauscedo e Vivaro.

A Gorizia riaprono su sei giorni monoturno (solo mattino) gli uffici di Grado (via Caprin) e Monfalcone 1 (via Cosulich). Infine, a Trieste riaprono su sei giorni monoturno (solo al mattino) le Poste di Sgonico e Trieste 16 (via Mauroner).

Nel file allegato, l'elenco completo degli orari di apertura degli uffici Fvg.