Poste, Ronchi attende il progetto Polis

“Il progetto Polis – ha spiegato l’amministratore delegato di Poste Italiane, Matteo Del Fante – nasce per garantire a 16 milioni di italiani che vivono nei Comuni con meno di 15mila abitanti pari opportunità di accesso ai molteplici servizi della pubblica amministrazione, avvicinandoli concretamente allo Stato. Polis ha l’ambizione di semplificare la vita di quei cittadini, riducendone al minimo i disagi grazie alle soluzioni digitali di Poste Italiane disponibili negli uffici postali”.

A Roma, alla presentazione, anche l'amministrazione comunale di Ronchi dei Legionari, rappresentata dall'assessore Alessandro Bassi. “L'evento è stato uno di quelli importanti – sono state le sue parole - dove la società ha confermato l'interesse di unire con il suo presidio e con la sua tecnologia la nazione. Questo digitalizzando ed innovando sempre piu, anche quelle zone più disagiate, implementando con i principi della sostenibilità ambientale, alla transizione green e allo sviluppo della mobilità elettrica. Per fortuna Ronchi dei Legionari non può essere considerata un area disagiata, ma con la sua complessità questo progetto, quando applicato per la nostra città, con il totem digitale dei servizi della pubblica amministrazione, con l'installazione di nuove colonnine elettriche per la mobilità, e, non per ultimo, potendo usufruire del nuovo bancomat di tipo evoluto, visto la carenza di quello presente, potrebbe far fare un salto di qualità del quale tutti noi potremmo essere molto riconoscenti. Personalmente, da ex dipendente di Poste Italia e conoscendo la determinazione del management centrale e la valenza di quello territoriale, di certo le promesse progettuali saranno mantenute. Ne sono sicuro”.

Quindi la speranza di una svolta per l'ufficio di via Fratelli Cervi che, negli ultimi mesi, è stato colpito da alcuni disservizi che non hanno mancato di far discutere. Negli anni la presenza di Poste Italiana è molto cambiata nella cittadina e si è passati dal piccolo ufficio di via Roma, a quello più grande di via Redipuglia, sino al nuovo fabbricato dedicato proprio in via dei Campi. Qualche anno fa venne ventilata l'ipotesi di un suo trasferimento in una zona ancora più centrale. Su questa, nel 2008, stava lavorando l’amministrazione comunale che aveva preso contatti con Poste Italiane. L’ufficio, avrebbe dovuto trovar posto all’interno del piano di ristrutturazione dell’area per anni di proprietà del consorzio agrario di Trieste in piazzale Furlan.

Ma questa ipotesi, poi, tramontò per sempre. Ipotesi tramontata come quella di dotare il rione di Vermegliano di un suo ufficio. Una novità importante, quella all'orizzonte, dopo che già nel 2018 si iniziò a coinvolgere, con i primi eventi nazionali, i comuni più piccoli fino a 5mila abitanti. A livello nazionale saranno installati ulteriori impianti fotovoltaici sugli uffici, verra' elettrificato sempre più il parco dei mezzi circolanti, il tutto per rendere più sostenibile il nostro ambiente.