Poste Italiane comunica che a Porpetto è disponibile in via Pre Zaneto un Ufficio Postale mobile temporaneo in sostituzione della sede chiusa da giovedì 3 settembre per consentire lo svolgimento di lavori interni.

La sede temporanea garantirà ai cittadini la normale fruizione di tutti i servizi di Poste Italiane, compreso il ritiro delle raccomandate e rispetterà il seguente orario: dal lunedì al venerdì, dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45.