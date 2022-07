Povoletto avvia il censimento delle attività storiche

Il Comune di Povoletto, nell’ottica di valorizzare le attività commerciali presenti sul territorio e la loro storicità, ha intrapreso un’attività di censimento ai sensi della legge regionale 29 del 5 dicembre 2005 “Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione alimenti e bevande”.

Le attività, riconosciute con provvedimento regionale, saranno contrassegnate da un marchio con il logo Locale Storico del Friuli Venezia Giulia da collocare all’esterno dell’esercizio e potranno beneficiare di contributi da destinare ad interventi di tutela e valorizzazione per la manutenzione, il restauro, la ristrutturazione edilizia di edifici, arredi e attrezzature.

“L’iter procedurale è abbastanza semplice”, precisa l’assessore Lisa Rossi, “quindi auspichiamo la collaborazione dei titolari delle attività per verificare la rispondenza ai requisiti e la compilazione della scheda per il riconoscimento di attività storica. Fondamentale è certificare la continuità dell’attività commerciale o di pubblico esercizio per almeno sessanta anni. Quindi, chiediamo cortesemente di fornire, se possibile, copia (anche fotografica) di documentazione che attesti autorizzazione/licenza storica, fatture, libri contabili, ecc… e anche eventuale materiale (fotografie, articoli di giornale, ecc…) che dimostrino la storicità del locale, anche per ricostruire gli eventuali passaggi della gestione”.

Presentazione delle candidature entro l’1 agosto contattando l’ufficio commercio o l’assessore Lisa Rossi.

Nella foto, il Bar Cooperativa di Savorgnano fondato nel 1902