Povoletto riscopre le sue bellezze

L’Amministrazione comunale di Povoletto punta sulla valorizzazione e promozione del territorio grazie a un nuovo progetto che propone quattro itinerari storico-naturalistici.

Il Comune alle porte di Udine è una zona paesaggisticamente ricca, dai vigneti ai corsi d’acqua, e storica, con chiesette affrescate e ville antiche, nonché con una radicata tradizione di produzione di vini, salumi e formaggi.

“Nei mesi scorsi ci siamo confrontati con gli Enti Regionali del turismo e con tecnici del settore", spiega l’assessore al turismo, Alessandro Sara. "Abbiamo, poi, cercato qualcuno del territorio che, come noi, conoscesse i luoghi e ne fosse affettivamente legato. Abbiamo ricevuto la proposta di MTB Friuli che rispondeva perfettamente a questa nostra volontà di sviluppare un turismo slow, a piedi e in bicicletta, che si sofferma sui piccoli tesori artistici e naturalistici e s'impegna a far conoscere le nostre attività produttive. Abbiamo, quindi, avviato un progetto che il Comune ha patrocinato e sostenuto”.

Aggiunge l’assessore alla comunicazione Lisa Rossi: “Per chi ama andare a piedi o in bicicletta, le proposte d'itinerari e luoghi a due passi dal centro città non mancano e, grazie a questo progetto, sarà realizzato un sistema integrato che coinvolgerà anche la struttura museale di Villa Pitotti, nonché le attività di ristorazione e di produzione alimentare per farle conoscere ai concittadini e alle persone che avranno il piacere di visitare il nostro Comune”.

La prima uscita si è tenuta questa mattina: dalla piazzale Amici della solidarietà e via Alighieri, passando per il piazzale sagra a Povoletto per visitare i piccoli tesori storici, artistici e naturalistici in compagnia di Serena Morandini, guida ambientale e accompagnatore turistico, e di Francesco Pascoli, guida di mountain bike.

Per informazioni visitare la pagina Facebook Povointour.