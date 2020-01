L’associazione 50&Più di Udine dei pensionati del commercio organizza la festa di Carnevale per iscritti, familiari e simpatizzanti.

Lunedì 17 febbraio, alle 12.30, è in programma un pranzo con musica a Remanzacco, al ristorante la Tavernetta. Per informazioni e prenotazioni (anche sul viaggio in Sardegna, dal 30 maggio al 7 giugno al Calaserena Village di Geremeas) telefonare 0432/538707.