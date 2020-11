Prata di Pordenone ricorda i suoi Caduti

L'amministrazione comunale di Prata di Pordenone, in collaborazione con le Associazioni d’Arma e Combattentistiche e la Banda Musicale, in occasione della annuale celebrazione della ricorrenza del 4 novembre, ricorderà i suoi Caduti con una serie di cerimonie che verranno anche trasmesse attraverso i canali televisivi e le varie piattaforme online.



Domenica 8 novembre si svolgerà la consueta cerimonia di deposizione delle corone presso i Monumenti ai Caduti, a ricordo del sacrificio fatto dai padri a difesa della giustizia e della libertà. Tuttavia, a causa dell’emergenza sanitaria in corso e nel rispetto delle norme in vigore per il contenimento dell’epidemia, la cerimonia si svolgerà in presenza di un numero ristretto di persone.



La cittadinanza è invitata a esporre il Tricolore come segno di partecipazione e a seguire le cerimonie in tv oppure online.



IL PROGRAMMA

ORE 9:00

deposizione corona presso il monumento di Villanova

ORE 9:20

deposizione corona presso il monumento di Ghirano

ORE 9:50

deposizione corone presso il P.te Savalon e, a seguire, presso il monumento di Puja

ORE 10.50

alzabandiera presso il monumento ai Caduti di Piazza W.Meyer

ORE 11:00

Santa Messa presso la Chiesa di S.Lucia di Prata Capoluogo

ORE 11:45

deposizione corona, saluto del Sindaco e discorso commemorativo davanti al monumento ai Caduti sito in Piazza Wanda Meyer, con l’intervento di una rappresentanza della Banda Musicale.