Prata, nuovo cantiere in via Da Vinci a Ghirano

Via Leonardo da Vinci, nella frazione di Ghirano a Prata di Pordenone, è oggetto di un cantiere che riqualificherà completamente questa parte del territorio.

Un lavoro importante che prevede la realizzazione di una pista ciclabile illuminata, la sistemazione dei parcheggi di fronte alle attività commerciali e il collocamento di alcune aiuole nelle quali saranno piantati degli alberi che saranno a norma con il codice della strada e in linea con il rispetto di tutte le misure di sicurezza necessarie.



Il progetto ha quindi previsto la rimozione delle piante esistenti, per gravi ed urgenti motivi di sicurezza.

Il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici, Katia Cescon, ha spiegato: "Visti gli eventi climatici sempre più ingenti degli ultimi anni, con venti forti e trombe d'aria, non potevamo permetterci di attendere ancora. Dopo una perizia redatta da un tecnico agronomo nostro incaricato, che ne constatava la grave precarietà, abbiamo deciso di abbatterli. Il patrimonio arboreo è di proprietà del Comune e lo stesso ha l'obbligo di legge di verificarne le condizioni, per non parlare delle responsabilità che ricadono su di esso nel qual caso un albero cadendo provochi danni di qualsiasi entità".



"Per noi – ha proseguito il vicesindaco – è un grosso dispiacere veder abbattuto questo viale alberato di Ghirano ma visti gli ultimi fatti di cronaca, era nostro dovere salvaguardare prima di tutto l'incolumità dei cittadini. I tronchi abbattuti, tutti cavi, hanno dimostrato quanto fossero un pericolo incombente per i passanti e per gli abitanti della via e che quindi questo intervento era assolutamente necessario, Una manutenzione da parte nostra sarebbe risultata praticamente inutile. Il nuovo intervento riqualificherà il viale principale della frazione, valorizzando le attività commerciali e mettendo in sicurezza pedoni, ciclisti e portatori di disabilità".Soddisfatto dell’opera il sindaco di Prata, Dorino Favot, che ha aggiunto: "Stiamo compiendo un’altra importante opera di riqualificazione urbana che costituisce il nuovo biglietto da visita per chi arriva a Ghirano. È un progetto di cui siamo molto orgogliosi come amministrazione".