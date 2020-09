Prata, oltre mille iscritti al servizio WhatsApp

Grande successo per il nuovo servizio WhatsApp, attivato dal Comune di Prata di Pordenone, che in meno di un anno ha superato la soglia dei mille iscritti. L’iniziativa, fortemente voluta dall’amministrazione comunale guidata da Dorino Favot, è stata avviata l’anno scorso. Dopo una prima fase sperimentale, il primo messaggio alla popolazione è stato inviato il 19 settembre 2019.

In questo primo anno di vita, il servizio WhatsApp comunale è stato utilizzato con successo per inviare ai cittadini di Prata notizie riguardanti gli eventi, comunicazioni da parte degli uffici comunali, iniziative delle associazioni, scadenze, e informazioni utili come le farmacie di turno nei comuni limitrofi.

Con WhatsApp, il Comune ha potuto comunicare in tempo reale, dimostrandosi attivo e vicino ai cittadini anche durante le emergenze. Tra gli esempi ci sono gli avvisi durante il maltempo dello scorso autunno, oppure le allerta meteo diramate della Protezione Civile regionale.

Lo strumento, inoltre, si è rivelato decisivo nella comunicazione durante l’emergenza Covid. A partire dalle ordinanze per la chiusura delle scuole, che hanno consentito di informare tempestivamente i genitori e limitare quindi i disagi. Durante il lockwdown, e anche nel periodo attuale, con Whatsapp sono stati inviati diversi videomessaggi del sindaco per aggiornare la popolazione. Un’iniziativa che è stata molto apprezzata dalla cittadinanza.

L’attivazione del servizio WhatsApp si integra con il piano dell’amministrazione per ampliare la comunicazione che ha visto, oltre alla già presente pagina Facebook istituzionale, l’attivazione del grande monitor LCD in piazza Wanda Meyer e prossimamente il rinnovamento del sito www.comune.prata.pn.it.

Soddisfatto di questo primo traguardo il sindaco: "Il grande numero di iscritti al servizio WhatsApp Comunale testimonia la bontà dell’iniziativa. Abbiamo attivato uno strumento agile, veloce e di facile utilizzo, che ci permette di essere ancora più vicini ai cittadini di Prata. Con i nuovi strumenti che stiamo adottando e gli aggiornamenti anche all’interno degli uffici, stiamo raggiungendo grandi risultati per un Comune delle nostre dimensioni in un processo che è in evoluzione e continuerà a portare risultati".

Per iscriversi al servizio WhatsApp del Comune di Prata di Pordenone

1. Installa WhatsApp sul tuo smartphone

2. Salva tra i tuoi contatti il numero +39 344 020 1292 (Ti suggeriamo di nominarlo Comune Prata Whatsapp)

3. Invia un messaggio con Whatsapp scrivendo "ISCRIVIMI"

4. Attendi un messaggio di benvenuto per avere la conferma dell'iscrizione al servizio