Praticità e accessibilità in un'app per il post Covid

Dal 4 maggio – giorno di inizio della fatidica ‘Fase 2’ dell’emergenza sanitaria - la maggior parte delle attività economiche possono effettuare solo servizi di consegna a domicilio o per asporto. La grossa necessità è quindi quella di farsi trovare dai propri clienti e disporre di un sistema veloce e semplice da usare per essere in contatto con loro. D’altro canto, i privati chiedono chi consegni la spesa a casa, dove andare a prendere un pranzo da asporto o se c’è un meccanico che effettua la sostituzione degli pneumatici o il collaudo a domicilio.

“In questo momento storico di profondo cambiamento delle abitudini di vita ma anche dei modelli di business delle aziende non potevamo stare fermi e quindi assieme all’associazione ‘Io ci vado’ di Martignacco, a CrowdM Italia di Trieste e MyFood di Trento, abbiamo voluto supportare gli enti locali e associazioni di categoria dando vita a quello che è un nuovo elemento dell’ecosistema Willeasy - William Del Negro, Presidente della Startup Innovativa WillEasy -. Con Willeasy le aziende saranno accompagnate verso un processo di trasformazione digitale che le avvicinerà alla propria clientela. Un progetto quindi in continuo sviluppo, che non finirà con l’emergenza sanitaria. Da subito saranno attive la ricerca delle attività che consegnano nelle varie zone o che fanno servizio per asporto, con la distinzione tra i metodi di pagamento e tipi di buoni spesa comunali; la gestione dei locali preferiti; il menu interattivo online con filtri in base agli allergeni o ingredienti; la possibilità di contattare direttamente l’esercente tramite social, email o telefono”.