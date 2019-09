Premariacco, grazie a Somsi e comunità di Orsaria

La Società operaia di mutuo soccorso e istruzione (Somsi) di Orsaria da 140 anni mantiene alti valori che sono ancor più attuali nella società moderna e costituiscono la sintesi dello spirito con il quale è cresciuta nel tempo la comunità regionale. Lo ha evidenziato il vicegovernatore della Regione, Riccardo Riccardi, intervenendo a Orsaria di Premariacco alle manifestazioni celebrative del sodalizio che ha accompagnato la vita e la coesione sociale nella piccola località friulana.

Riccardi ha introdotto il suo intervento accennando di avere preso parte, nella mattinata, a Piani di Luzza, a un evento formativo rivolto a quaranta responsabili delle squadre comunali di Protezione civile del Friuli Venezia Giulia, un'istituzione che - ha ribadito il vicegovernatore - costituisce un esempio a livello non solo nazionale e che fonda la sua forza nell'alto valore del volontariato proprio come Somsi.

Oggi, ha rilevato il vicegovernatore, occorre riscoprire valori che rischiano di essere trascurati, come quelli della solidarietà e dell'aiuto, che in Somsi si ritrovano nella formula del "mutuo soccorso", ma anche la formazione deve continuare ad avere uno spazio privilegiato nella vita di ogni giorno, per consentire a tutti di fruire delle opportunità e degli spazi che il progresso può assicurare. La comunità di Orsaria, tutt'oggi, com'è dimostrato dall'ampia partecipazione all'evento celebrativo che si è svolto nel TeatroOrsaria alla presenza del sindaco di Premariacco, Roberto Trentin, porge - ha concluso Riccardi - all'intera regione una lezione di generosità e compattezza esemplare.