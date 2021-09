Premariacco, moria di pesci nel Natisone

Moria di pesci nel fiume Natisone, a Premariacco. Da circa due settimane, la zona sottostante al Ponte Romano in particolare si presenta con centinaia di pesci morti a causa del ritiro dell’acqua.

Un’immagine mai vista dal sindaco Michele De Sabata che contattato da Telefriuli ha dichiarato: “In paese tanti, soprattutto gli anziani, non hanno mai visto una secca così importante del fiume e la conseguente moria di pesci”.

A Premariacco il livello del corso d'acqua sembra essere al minimo. Non si tratta, dunque, di fenomeni d'inquinamento, quanto piuttosto di una conseguenza della siccità che ha interrotto i corridoi d’acqua necessari ai pesci per seguire il flusso, costringendoli in piccole pozze le cui dimensioni si sono via via ridotte.

Anche l’Ente tutela patrimonio ittico è impegnato nel tentativo di salvare qualche esemplare.