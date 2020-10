Premiato il progetto LIFE prepAIR

Mercoledì 21 ottobre 2020, nel corso del LIFE AWARD 2020, l’evento organizzato dalla DG Environment della Commissione Europea che ogni anno premia i migliori progetti del programma LIFE, il progetto PrepAIR ha ricevuto il premio speciale per l’adattamento al COVID-19.



Il progetto è stato scelto per questo premio in virtù del lavoro svolto per investigare l’impatto del lockdown sulla qualità dell’aria nel bacino del Po (i cui risultati sono stati pubblicati finora in due report) e per aver reso disponibili online i materiali didattici sviluppati dall’azione PrepAIRed!.



Il premio è stato “virtualmente” consegnato nelle mani di Katia Raffaelli, Project Manager di LIFE PrepAIR – Regione Emilia-Romagna, da Angelo Salsi, Head of Unit, LIFE & CIP Eco-innovation – EASME – European Commission.

ARPA FVG è partner del progetto prepAIR.

L’impegno profuso dai partner progettuali per condurre le attività è sempre considerevole, ma esistono delle eccellenze che si evidenziano non solo per lo sforzo profuso, nel conseguire gli obiettivi ma, e soprattutto, per la rilevanza che tali obiettivi hanno nell’ambito della strategia europea. E’ possibile individuare queste eccellenze sulla base dei riconoscimenti ricevuti dalla compagine progettuale, come nel caso della recente attribuzione del premio speciale “Adapting to COVID-19 Award” al progetto LIFE prepAIR.

Il progetto LIFE prepAIR, a cui partecipa anche ARPA FVG, continua a produrre informazioni aggiornate estremamente utili per la valutazione della qualità dell’aria nel Bacino Padano.



A tale proposito è stato recentemente pubblicato il report “Stima del consumo residenziale di biomasse legnose nel Bacino Padano”, che riguarda il bilancio dei consumi residenziali, per i diversi vettori energetici, e riporta una valutazione del consumo energetico degli edifici per le diverse aree climatiche. Il lavoro è frutto di una collaborazione tra il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università di Padova e dall’Associazione Italiana Energie Agroforestali (AIEL).



Il documento è accessibile sul sito web del progetto.