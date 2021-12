Premio 'Stella d'Argento della Val Resia' agli arrotini

Grande attesa a Stolvizza di Resia per la consegna del premio "Stella d'Argento della Val Resia 2021". Un appuntamento, giunto alla diciottesima edizione, molto sentito dalla Comunità resiana, una soddisfazione espressa anche dal Presidente dell'Associazione "ViviStolvizza" Giancarlo Quaglia che vede in questa iniziativa, di elevato spessore culturale, una bella occasione per far crescere la Val Resia e la montagna tutta.



La cerimonia di consegna si svolgerà sabato 18 dicembre nella Sala Consiliare del Comune di Resia alle ore 19,00 alla presenza della Comunità resiana, del Sindaco Anna Micelli e dei componenti la Commissione che ha stilato la classifica.

Come già precedentemente comunicato dall'Associazione "ViviStolvizza", il premio 2021 sarà consegnato agli "Arrotini della Val Resia" per la tenacia con cui questi artigiani continuano un mestiere sulle orme dei tanti antenati che hanno costruito negli anni la storia e l'economia di questi territori.



Nel corso della serata saranno anche consegnati, come da tradizione, due "Riconoscimenti speciali", in questo anno a "Quaglia Andrea" e "Giuseppe Beltrame" per l'impegno prezioso, volontario e disinteressato speso negli anni dai due personaggi della Valle al servizio della cura dell'ambiente. Un impegno sempre più necessario in un contesto demografico sempre più problematico e in presenza di una popolazione sempre più anziana.



La motivazione completa del premio sarà resa nota la sera della premiazione.