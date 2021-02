Premio di Laurea per innovazione sociale e sostenibilità

Si è tenuta oggi alla presenza del Magnifico Rettore dell’Università di Udine Roberto Pinton e di Marina Pittini, presidente della Fondazione Pietro Pittini, la cerimonia di consegna del primo “Premio di Laurea sui temi dell’innovazione sociale e della sostenibilità” istituito dalla Fondazione con l’obiettivo di favorire l’approfondimento e lo studio, anche sul nostro territorio, di queste tematiche oggi così attuali e centrali per tutti.

Il bando - lanciato nel corso dello scorso anno - ha visto premiata Giulia Comelli, laureatasi in International Marketing, Management and Organization presso l’Ateneo con una tesi dal titolo “Business model innovation for introducing circular economy in textile companies: the case of Gazel”.

“L’istituzione di questi premi dedicati ai laureati delle Università della nostra Regione si muove in continuità rispetto all’obiettivo della Fondazione di promuovere, anche tra i più giovani, l’approfondimento di temi che sempre di più in futuro impatteranno sul nostro quotidiano” dichiara Pittini. “Salvaguardia dell’ambiente, sostenibilità-agro alimentare, economia circolare, mobilità pulita rappresentano tutte questioni verso le quali le giovani generazioni nutrono una sensibilità naturale. Se la sostenibilità diventa un componente chiave di competitività per le imprese, dall’altro il tema dell’innovazione sociale si sta affermando - in risposta anche alle nuove sfide sociali accentuate dalla crisi Covid - come nuovo paradigma di crescita che prevede una sempre più forte interazione tra mondo profit e non-profit nell’ideazione di soluzioni e risposte inedite ai bisogni delle nostre comunità”.

“Come Fondazione” conclude Marina Pittini “siamo felici della sinergia che si è venuta a creare con l’Università di Udine e ringrazio in particolar modo la professoressa Marina Chiarvesio, il professor Mario Minoja e il professor Francesco Marangon per la preziosa collaborazione. Un grande plauso infine va a Giulia Comelli con l’augurio che questo premio in denaro possa rappresentare uno stimolo per il suo futuro”.

"L’Università di Udine – ha detto Pinton – è profondamente riconoscente alla Fondazione Pietro Pittini e alla sua Presidente per l’istituzione di questo importante premio dedicato ai giovani laureati di valore del dipartimento di Scienze economiche e statistiche. Congratulazioni vivissime, quindi, alla vincitrice del premio che ha come oggetto questioni cruciali per il mondo d’oggi, la sostenibilità e l’innovazione sociale. Una economia migliore, infatti, non può che derivare da un sistema sociale migliore. Contribuire a migliorare la società è un compito primario dell’Università, e del nostro Ateneo in particolare: nato per volontà popolare vuole sempre agire in sinergia con le esperienze di eccellenza del territorio, come la Fondazione Pietro Pittini. Un modello in questo senso, perché con le sue attività si dedica a sensibilizzare e incentivare l’impegno dei nostri giovani su temi fondamentali e innovativi per la crescita della società".

Il bando per la concessione dei premi di laurea, riservato agli studenti magistrali del Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche, è stato prorogato a tutto l’anno 2021. La domanda di partecipazione e tutte le informazioni utili sono disponibili direttamente sul sito web della Fondazione www.fondazionepittini.it