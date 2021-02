Premio Fondazione CRTrieste per le superiori di Trieste

La Fondazione CRTrieste ha deciso di unirsi al progetto Active Young Citizens for Sustainable Development promosso dall’Iniziativa Centro Europea con il supporto del Ministero degli Esteri, mettendo a disposizione un premio di 5.000 euro per la scuola superiore di Trieste che presenterà la migliore proposta per implementare gli obiettivi di sviluppo sostenibile nella realtà locale.

L’iniziativa, dedicata alle scuole superiori di 19 Paesi del centro-est e sud-est Europa, rientra nel quadro delle finalità previste dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite (ONU) ed è volta a stimolare il coinvolgimento dei giovani attraverso un percorso articolato in due fasi.

La prima prevede lo studio e l’apprendimento delle problematiche inserite nell’Agenda 2030, mentre la seconda è dedicata alla elaborazione di proposte concrete che possano contribuire a implementare gli obiettivi della suddetta Agenda tramite un concorso, aperto dal 1° febbraio al 31 marzo 2021, pubblicato sul sito dell’Iniziativa Centro Europea.