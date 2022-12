Grande attesa per la consegna del Premio Stella d'Argento della Val Resia 2022. Un appuntamento, giunto alla 19esima edizione, molto sentito da tutta la Comunità resiana, una significativa soddisfazione per l'Associazione Vivistolvizza, che ne cura l'annuale organizzazione, espressa anche dal presidente Giancarlo Quaglia che vede in questa iniziativa di elevato spessore culturale, in un momento non certo facile per tutta la montagna, una bella occasione per far crescere la Val Resia.

L'Associazione ViviStolvizza ha il piacere di comunicare che, in questo 2022, il premio sarà assegnato a due sacerdoti che, nel tempo, hanno segnato la vita religiosa e sociale della Valle: don Maurizio Ridolfi in particolare per la Parrocchia di Prato-San Giorgio-Oseacco e don Rinaldo Gerussi per la Parrocchia di Stolvizza, comunità dove il loro profondo impegno ha contribuito ad attraversare periodi difficili soprattutto quelli legati al tragico terremoto del 1976.

La significativa motivazione, che sarà letta la sera della consegna, rappresenta un meritato riconoscimento a questi due personaggi di spessore che hanno contribuito a diffondere serenità anche nei momenti più difficili vissuti dalla Val Resia.

Nel corso della serata sarà anche consegnato, come ormai da tradizione, il Riconoscimento speciale, che in questo anno 2022 sarà assegnato ad Alfredo Barbieri per il grande impegno, che per un trentennio, ha speso al servizio della scuola di Resia nel trasmettere, attraverso il suo paziente impegno di docente, tanta educazione di vita.

La cerimonia di consegna si svolgerà sabato 17 dicembre nella Sala Consiliare del Comune di Resia, alle 19, alla presenza della Comunità resiana, del Sindaco Anna Micelli e delle autorità che interverranno all'appuntamento.