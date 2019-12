Premio Stella d'argento della Val Resia al Vescovo di Udine Monsignor Mazzocato

Sarà consegnato a Stolvizza di Resia, nella sala consiliare del Comune di Resia, il prossimo sabato 28 dicembre prossimo, il premio annuale “Stella d’argento della Val Resia - anno 2019” un riconoscimento giunto alla diciassettesima edizione ideato dall’Associazione “ViviStolvizza” per mettere in evidenza personalità, associazioni, gruppi o singoli cittadini che hanno contribuito, in qualche modo alla crescita sociale, economica e culturale della Val Resia.

La cerimonia di consegna si svolgerà sabato 28 dicembre nella Sala Consiliare del Comune di Resia alle ore 19,30 alla presenza della Comunità resiana, del Sindaco Anna Micelli e dei componenti la Commissione che ha stilato la classifica composta, oltre che dal Sindaco, dalla Presidente della Pro-Loco “Val Resia”; dal Rappresentante delle Scuole di Resia Lucia Franz; da Annalisa Di Lenardo Presidente del Parco Naturale delle Prealpi Giulie; Zanier Don Alberto Parroco della Pieve di Resia; Michela Mior Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Resia,; Stefano Santi Direttore del Parco Naturale delle Prealpi Giulie; Quaglia Giancarlo Presidente Associazione “ViviStolvizza”; Fiorini Giuliano Segretario Associazione “ViviStolvizza”; Susanna Quaglia Studentessa scuola superiore; Saverio Madotto Rappresentante delle Associazioni.

Diciassette edizioni di un premio impreziosito nel corso degli anni dalla presenza di personaggi davvero straordinari, vale la pena ricordare tra i vincitori: Il Rettore dell'Università di Udine Cristiana Compagno, la RAI Regionale, Ivo Pecile e Sandra Tubaro, Marco Favalli i Gruppi Alpini della Valle con il Presidente Nazionale Sebastiano Favero e lo scorso anno il CAI Regionale.

Per l'edizione di questo anno, nel corso della solenne cerimonia del 28 dicembre saranno premiati con la “STELLA D’ARGENTO DELLA VAL RESIA - ANNO 2019” "MONS. ANDREA BRUNO MAZZOCATO" per la costante e preziosa attenzione verso la cultura, le preziose tradizioni e la profonda fede cristiana della gente resiana, una attenzione che ha portato alla restituzione del titolo di Santuario alla chiesa di Santa Maria Assunta di Prato, un riconoscimento particolarmente significativo per tutta la comunità resiana che da sempre è fortemente legata al principale tempio cattolico della Val Resia.

Nel corso della serata saranno consegnati, come da tradizione, due "Riconoscimenti speciali", questo anno a "Pusca Pierino" e "Corti Piera" per l'impegno in diversi campi spesi dai due noti personaggi della Valle al servizio della comunità. Come sempre, c'è molta attesa nella Valle per la consegna di questo premio, in particolare quest'anno il premio dato al Vescovo di Udine, sta mobilitando tutta la comunità già particolarmente felice per la promozione della Chiesa a Santuario.

Questo importante appuntamento è inserito nel progetto "Notte di Natale in Val Resia" che già dall'8 dicembre propone un paese particolarmente suggestivo con tanti Presepi per le vie, la grande Stella accesa, il Presepe a grandezza d'uomo e le Stelle luminose in ogni casa, ma che avrà il suo momento magico con la discesa dalla montagna della grande Stella e il successivo Presepe vivente nella notte di Natale martedi' 24 dicembre a partire dalle ore 20,00 e nei pomeriggi di giovedi' 26 e domenica 5 gennaio 2020 a partire dalle ore 17,00.