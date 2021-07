Premio Unesco 'Fabbrica del paesaggio' al Consorzio di Bonifica Pianura Friulana

Prestigioso riconoscimento per il Consorzio su proposta dell’Unesco di Udine. A seguito della partecipazione al concorso internazionale "La Fabbrica nel Paesaggio”, l’ente guidato da Rosanna Clocchiatti ha ricevuto una menzione speciale per la sua idea di costituire un Museo dell’Acqua/Ledra-Tagliamento quale “museo vivente” e “riserva della biosfera”, progetto particolarmente apprezzato dalla commissione di valutazione per la sua qualità, opportunità e originalità.



Il riconoscimento - ritirato a Udine dal vicepresidente del Consorzio, Giorgio Venier Romano, in una cerimonia svoltasi presso il Municipio – “è uno sprone e uno stimolo a continuare il nostro impegno a favore del territorio e dell’ambiente - commenta la presidente Rosanna Clocchiatti -. Dobbiamo farlo per il progresso delle nostre comunità e per lasciare alle future generazioni un patrimonio naturale di incomparabile valore custodito nella sua preziosa biodiversità”.



Il concorso “La Fabbrica nel Paesaggio”, giunto alla XI edizione, riceve ampio consenso e ha consentito alla Federazione Italiana dei Club per l’Unesco di divenire una voce importante nella valorizzazione di interventi produttivi rispettosi delle caratteristiche naturali e storiche dei siti. L’Unesco ha infatti l'obiettivo di diffondere la cultura del territorio e del paesaggio, nell'accezione definita dalla Convenzione Europea del Paesaggio. Il concorso è appunto ispirato ai criteri dello sviluppo sostenibile e alla realizzazione di un rapporto equilibrato tra bisogni sociali, attività economica e ambiente.