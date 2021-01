Premio Unesco, menzione speciale al Consorzio di Bonifica

Il fiume Tagliamento, uno dei pochissimi in Europa rimasto nel suo stato naturale, candidato Unesco, e il Museo “vivente” dell’Acqua/Ledra-Tagliamento, definito 'riserva della biosfera', sono le due motivazioni che hanno valso al Consorzio di Bonifica Pianura Friulana una menzione speciale dal club Unesco nell’ambito del concorso “La Fabbrica nel Paesaggio”, patrocinato dal Parlamento europeo.

Alla consegna del riconoscimento, avvenuta nella sede del Consorzio, erano presenti, oltre ai vertici dell’ente, la Presidente del Club Unesco di Udine Renata Capria D’Aronco, che ha sostenuto e presentato la candidatura del Consorzio (“I progetti del Consorzio sono di alto valore ambientale"), l’architetto Roberto Pirzio Biroli, socio del Club Unesco di Udine delegato per i borghi rurali, la componente Laura Zanelli, Presidente dell’associazione Giulietta e Romeo di Udine.

La cerimonia di premiazione si sarebbe dovuta tenere in autunno in presenza a Foligno, club organizzatore dell’evento, poi a dicembre nel Salone del Parlamento a Udine, in occasione della 20° edizione della manifestazione “Udine Città della Pace”, ma la situazione di allerta sanitaria non ha reso possibile nessuna di queste soluzioni.

Il concorso era rivolto a operatori pubblici e privati; la Commissione era composta da professori universitari, specialisti nella materia, rappresentanti di istituzioni pubbliche nazionalie del Parlamento europeo.

“Il riconoscimento ottenuto – commenta la Presidente del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana, Rosanna Clocchiatti - ci sprona e ci stimola a continuare il nostro impegno a favore del territorio e dell’ambiente. Dobbiamo farlo per il progresso delle nostre comunità e perlasciare alle future generazioni un patrimonio naturale di incomparabile valore custodito nella sua preziosa biodiversità”.