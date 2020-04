Prepair per la didattica a distanza: si studia l'aria!

L’emergenza COVID19 ha rivoluzionato anche il mondo dell’istruzione e così ora i docenti si trovano a gestire lezioni da remoto utilizzando strumenti e documenti digitali condivisi con gli studenti.



Per venire incontro a questa inattesa situazione, il progetto PrepAIR ha attivato PrepAIRed! che rende disponibili materiali educativi, per diversi percorsi didattici, sulla qualità dell’aria.



La finalità, di questa iniziativa, è quella di fornire supporto ai docenti delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado.



Quanto ora disponibile nasce da un primo anno di sperimentazione, che ha coinvolto insegnanti, studenti ed esperti esterni che lavorano in un ampio numero di scuole appartenenti a tutte le Regioni, tra cui la nostra, che partecipano a PrepAIR.