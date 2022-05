Presentato il calendario di Trieste Estate 2022

“Trieste Estate”, la rassegna di spettacoli artistici e culturali organizzata dal Comune che ormai da molti anni anima le estati triestine, ritornerà dal 9 giugno al 30 agosto mettendo in scena eventi teatrali, musicali, danza e cinema in grado di accontentare un pubblico di ogni età. L’attesa rassegna estiva è stata presentata stamane al Magazzino 26 del Porto Vecchio dai rappresentanti istituzionali e introdotta da una suggestiva presentazione in videografica.

Trieste Estate sarà quest'anno un variopinto mosaico artistico e culturale, promosso per animare le serate estive e per vivere la città all’insegna dell’arte e dell’intrattenimento nei luoghi più amati dai triestini, spazi che, con il loro fascino, conquisteranno anche il cuore dei turisti presenti in città con Festival consolidati e grandi ospiti di richiamo internazionale che, oltre al piacere di visitare una meta ricca di storia e cultura come Trieste, avranno il privilegio di assistere a spettacoli di grande appeal. Un cartellone molto ampio e variegato con oltre 160 iniziative – di cui 109 ad ingresso gratuito – con ospiti prestigiosi di calibro internazionale, e numerose novità, che includerà Trieste nel circuito degli appuntamenti musicali di più ampio respiro.

Questa 19.ma edizione si estenderà, per la prima volta in assoluto, dal centro alla periferia, coinvolgendo anche alcuni rioni: Borgo San Sergio, San Giacomo, Opicina, Barcola e Servola con appuntamenti dedicati, performance teatrali, musicali e concerti, oltre che una rassegna dedicata alle formazioni bandistiche a cura dall’Anbima provinciale.

Il calendario, curato da Lino Marrazzo e Gabriele Centis, ripropone una serie di spettacoli di successo con grandi eventi e artisti nazionali e internazionali, come le consolidate rassegne “Hot in the city”, “Trieste Summer Rock” e “TriesteLovesJazz”. Ma non mancherà nemmeno la musica classica con il “Progetto Beethoven”, il Festival Trieste Classica “Visioni” e il “Trieste Operetta Festival”.

Nel programma con le loro proposte e produzioni ci saranno anche il Conservatorio Tartini, la Fondazione Lelio Luttazzi, la Civica Orchestra di Fiati G. Verdi, l’Orchestra Esyo, la Comunità Croata di Trieste, l’Orchestra Busoni, l’Orchestra Barocca Triestina, il Coro della Cappella Musicale Pontificia "Sistina" e la Ceghedaccio Symphony Orchestra.

Tra i tanti luoghi della rassegna, protagonista sarà il Castello di San Giusto, il quale offrirà nel Cortile delle Milizie e nel rispetto delle norme di sicurezza, un palco coperto con circa 1.500 posti a sedere.

Il Giardino del Museo Sartorio si trasformerà invece, per l'occasione, in un peculiare sito “cameristico” in cui verrà allestito un palco dedicato ad eventi più raccolti di musica e prosa, con una platea di circa 160 posti a sedere, dove tra l'altro andrà in scena una delle novità di quest'anno, la rassegna “Teatro Ragazzi”, a ingresso gratuito, pensata per un pubblico di famiglie con bambini e ragazzi. Anche la musica indipendente troverà qui il proprio spazio con i giovani artisti della rassegna “Secret Sounds Trieste”.

Al Giardino de Tommasini sarà invece la volta del cinema, con due rassegne dedicate: #cinemanordest e ShorTs International Film Festival.

Coinvolti anche altri siti suggestivi, come il Museo d'Antichità Winckelmann, che farà da cornice alla rassegna “Archeologia di sera”, il Molo Audace, ove ritornerà il Concerto all’alba, e la Cattedrale di San Giusto che accoglierà il Coro della Cappella Musicale Pontificia. Non possono infine mancare le principali sale teatrali cittadine quali quelle del Politeama Rossetti e del Teatro Verdi.

I riflettori si accenderanno sull'estate triestina il 9 giugno, giorno in cui si darà avvio al cartellone di Trieste Estate 2022 nel Giardino del Museo Sartorio con lo spettacolo “Let’s play - Tre Teatri al Sartorio”, che vedrà la partecipazione di tre istituzioni culturali cittadine: il Teatro “La Contrada”, il Teatro Miela e il Teatro Stabile Sloveno.

Tre mesi fitti di appuntamenti e iniziative, fino a quattro spettacoli diversi in un giorno, per offrire una stagione artistica sempre più variegata, una meravigliosa accoglienza per i turisti e un immancabile appuntamento per i cittadini che potranno rivivere il grande ritorno della loro rassegna estiva preferita, più bella e ricca che mai!

Trieste Estate è organizzata dal Comune di Trieste – Assessorato alle politiche della cultura e del turismo – in collaborazione con il Trieste Convention and Visitors Bureau e con il sostegno di PromoTurismoFVG e mira anche ad incentivare il turismo in città grazie agli introiti dell’imposta di soggiorno con speciali vantaggi per coloro che pernotteranno in città. Maggiori informazioni saranno disponibili a breve su: discover-trieste.it

Trieste Estate 2022......sarà un'estate strepitosa! #triestestate