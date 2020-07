Presentato il cartellone di UdinEstate2020

È stato presentato questa mattina, a Udine, il ricco calendario di eventi della rassegna UdinEstate2020. Il palinsesto degli spettacoli è stato organizzato dal Comune di Udine in collaborazione con Azalea.

''Udine sotto le stelle' è stata la dimostrazione di come un'Amministrazione possa essere in grado di valorizzare potenzialità non ancora totalmente espresse, e nel contempo puntare al recupero di spazi dell'economia che il "lockdown" sembrava avere cancellato, aprendo la strada a nuove soluzioni per attrarre i visitatori, in questo caso nel cuore della città, rivitalizzando siti, e un settore come quelli del commercio, della ricettività, dell'accoglienza, che anche a seguito della situazione economica pregressa, rischiavano di essere trascurati e dimenticati dal grande pubblico".



Con queste parole, l'assessore regionale alle Attività produttive, con delega al Turismo, Sergio Emidio Bini, è intervenuto a Udine, sotto la Loggia del Lionello, alla presentazione del calendario dei nuovi eventi Udine+Estate, un articolato programma che mira a far rivivere la bella stagione del capoluogo friulano, restituendo alla città quel ruolo attrattivo, anche per il tempo libero, che si era diluito nel tempo.



Anche nel sottotitolo della nuova serie di iniziative, 'nulla rimane fermo - tutto si anima - ogni cosa prende colore', si evince il desiderio degli organizzatori di continuare ad animare il centro storico di Udine: ciò avverrà attraverso decine di concerti, cinema all'aperto, spettacoli comici, teatrali e musicali, tra cui un concerto in sincronia tra le campane del Duomo, quelle della pieve di Santa Maria del Castello e dell'arengo di Palazzo d'Aronco, la sede civica.Una delle location sarà la centralissima Piazza Libertà, a cui si associano la Loggia del Lionello, Piazza Duomo, il prato antistante il teatro nuovo Giovanni da Udine, il cinema San Giorgio, l'ex chiesa di San Francesco, i parchi Martiri delle Foibe, del Circolo nuovi orizzonti, il Giardino Loris Fortuna e altri siti. Tutti questi spazi offriranno ad ospiti e popolazione locale l'opportunità di intrattenersi nella città, trovando anche momenti di arricchimento culturale.L'uscita dall'emergenza, ha aggiunto l'assessore regionale - "è già stata colta dalla città e dai suoi operatori come una concreta occasione di rilancio". Ne sono una testimonianza, ha concluso Bini - "i messaggi positivi che ho ricevuto dagli operatori della città, e che sono di buon auspicio anche per la riuscita di Udine+Estate, un'occasione importante per ridare a Udine la veste della bella stagione.

Il programma completo in allegato