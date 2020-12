Presepe galleggiante a Fiume Veneto

Anche per le festività 2020. l'associazione Flumen ha deciso di riproporre il posizionamento del presepe galleggiante sul fiume Fiume.

L'iniziativa, ripresa un anno fa dopo molti anni di stop, ha suscitato grande interesse da parte della comunità Fiume Veneto, motivazione che ha stimolato con più entusiasmo i membri del gruppo Flumen nel portare a compimento un evento per rappresentare la tradizione del Santo Natale.



Alla presenza del Sindaco Jessica Canton, domenica mattina i volontari hanno provveduto alla posa a cui è seguita la benedizione da parte del diacono Rammani, con un una preghiera particolare per i recenti defunti della comunità fiumana.



"Nonostante le problematiche dettate dal recente maltempo - commenta il presidente dell'Associazione Flumen Giovanni Del Col -, siamo riusciti a varare con successo il presepe, posizionandolo all'altezza del ponte sul fiume Fiume in piazza Marconi.

Il significato del presepe è importante, non solo per celebrare le festività, ma anche perchè rappresenta un simbolo delle tradizioni e delle radici nelle quali la nostra comunità si riconosce."