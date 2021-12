Presepe galleggiante a Fiume Veneto

Anche quest’anno i volontari di Flumen hanno allestito e varato il presepe galleggiante, posizionato sul fiume Fiume all’altezza del ponte in piazza Marconi, a Fiume Veneto.



Una tradizione, ripresa dopo alcuni anni nel 2018, iniziata negli anni ’90, per donare un momento di gioia e serenità ai fiumani e ricreare un legame tra il nostro territorio e una rappresentazione della natività, un simbolo delle tradizioni e delle radici nelle quali la nostra comunità si riconosce. Dall’imbrunire è possibile ammirare la capanna illuminata che si riflette sulle docili acque del fiume.



Mercoledì 8 dicembre, alle ore 12, dopo la Santa Messa, appuntamento presso il ponte sul fiume Fiume per la benedizione del presepe galleggiante da parte di don Jonathan Marcuzzo, parroco di Fiume Veneto.