Presepi a Pasiano, svelati i vincitori

È giunto a conclusione “Presepi a Pasiano”, il concorso promosso lo scorso dicembre dall’amministrazione Piccinin - fortemente voluto dall'assessorato al Commercio seguito da Loris Canton e dall'assessorato al Turismo seguito da Marta Amadio - con la collaborazione dei Negozianti Pasianesi, per promuovere l'artigianalità ed il commercio locale del Capoluogo. L’iniziativa faceva parte della 17°edizione del Giro Presepi Regionale del Friuli Venezia Giulia organizzata da Promo Turismo Fvg e inseriva il comune di Pasiano nel sito regionale e nel tour virtuale, allo scopo di promuovere le varie realtà territoriali legate all'antica arte presepiale.



Per l’occasione è stata creata una pagina Facebook “Presepi a Pasiano” dove, a richiesta, sono state pubblicate le foto e/o i video dei presepi realizzati nel territorio e nei comuni limitrofi. Dopo un mese di visite al profilo e di visualizzazioni dei 34 presepi partecipanti all'iniziativa la fase finale ha visto il conteggio dei voti (i like alle foto) che esprimono le preferenze del pubblico. La pagina ha raccolto oltre 800 adesioni suddivise tra realizzazioni artigianali e manufatti fantasiosi realizzati da maestri artigiani, giovani presepisti, scuole e parrocchie del comune.



La presidente dell'associazione Negozianti Pasianesi Milena Micheluz, insieme al resto dello staff, ha stilato la graduatoria sulla base delle valutazioni espresse, decidendo di distribuire tra i partecipanti il premio di 300euro ricevuto come contributo dall'amministrazione comunale. La somma è stata ripartita in buoni spesa.Il primo premio del valore di 50 euro è stato assegnato al “Presepe tra i casoni di Giorgio Piccin” che ha ottenuto 276 voti. Dal secondo al quinto classificato sono stati assegnati 30 euro ciascuno. Secondo posto con 161 voti per il “Presepe nella casa delle bambole di Eva Lunardelli”, terzo con 129 voti il “Presepe del Condominio Cà Cecchini di Alessia e Giulia Pagotto, Anna Zigante e Andrea Barbirato”, quarto con 104 voti il “Presepe tra le case di pietra di Alessandro Bertolo” e quinto con 102 voti il “Presepe di Giorgio Ferracin”.



Premiati anche i partecipanti che si sono classificati dal sesto al diciottesimo posto con un buono dal valore di 10 euro; una scelta voluta per gratificare più presepisti che hanno abbellito il territorio con vere opere d'arte. Questi sono: Nicola Masserut, Luca Borin, il gruppo Volontari aiuola di Pozzo, la Parrocchia San Paolo di Pasiano, Gianni Berton, Carlo e Filippo Viglietti, la Scuola dell'Infanzia San Benedetto Abate di Rivarotta, Simone Griguolo, Michele Turcolin, Gianfranco Ferracin, i Volontari del Presepe di via Brozzette, la Scuola Primaria Madre Teresa di Calcutta di Cecchini e Mara Tomè.



I nomi dei vincitori saranno pubblicati anche sulla pagina Facebook “Presepi a Pasiano”. I buoni spesa - da utilizzare nei negozi del centro urbano e nelle frazioni - potranno essere ritirati nei prossimi giorni nel negozio “Details Moda” di via Roma 93. L’elenco dei negozi che hanno aderito all’iniziativa è presente anche sul buono stesso.