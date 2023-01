Presepi al Città Fiera, oltre 11mila voti

11.000 voti espressi dai visitatori della Mostra 100 Presepi e 3600 like all'interno della gallery Facebook dedicata di Città Fiera, insieme al giudizio della giuria tecnica, hanno decretato i vincitori dell'edizione 2022/23 della tradizionale rassegna sulla natività. La giuria tecnica di questa nuova edizione ha visto la partecipazione di Gianfranco Biondi direttore responsabile di Euroregionenews, Sara Marcon in rappresentanza di Udine Today e Mons Sandro Piussi, delegato episcopale ai beni culturali dell’Arcidiocesi di Udine.

Sabato 28 gennaio le premiazioni e la consegna dei premi per oltre 900 euro in gift card Città Fiera, hanno dato modo di incontrarsi nel nuovo spazio espositivo al primo piano del centro commerciale. 101 quest’anno le opere artigianali in gara realizzate da scuole, privati e associazioni, tutte curate nei minimi dettagli, hanno confermato ancora una volta il grande impegno di tutti i protagonisti.

Vincitore della categoria tradizionale Daniele Cadenar con un presepe dal titolo “Presepe tradizionale”. A vincere per la categoria Natura e Riciclo Parrocchia di Sant’Andrea Apostolo di Paderno, con un'opera dal titolo “In ogni chicco d’amore il sorriso di Dio”. Vincitore per la categoria Arte d'Autore l’Associazione Comunità Melograno Onlus.

Come ogni anno sono state assegnate anche delle menzioni speciali per categoria per premiare le unicità dei tanti presepi in gara. “Natale sul Monte Prat” il presepe realizzato da Alessandro Micoli ha ricevuto la menzione speciale per la categoria tradizionale, l’opera ha riprodotto le case dell’altopiano della zona pedemontana del pordenonese; un’opera suggestiva anche per la posizione della Madonna sdraiata accanto a Gesù Bambino, insolita rispetto alle altre rappresentazioni. Nella stessa categoria hanno ricevuto la menzione speciale anche Patrizia Piani e Paolo Tronchin premiato per le suggestioni evocate dall’uso dei materiali, le vesti dei personaggi sono state realizzate con i ritagli di stoffe dei paramenti sacri.

Per la categoria Natura e Riciclo a vincere la menzione speciale Daniele Cignolini, con un’opera interessante per l’uso di materiali marini e per l’iconografia, Denise Quarino e Carlo Franzolini con un’opera fuori dagli schemi con il Friuli al centro che accoglie e rilancia la Santa Famiglia. Infine per la categoria arte d’autore: Lorenzo Boemo e Andreina Paoluzzi, per la maestria nell’uso del materiale povero come lo scus, valorizzato nella composizione artistica. Nella stessa categoria hanno ricevuto la menzione anche Amadio Lepore, Antonio Danese per la maestria nell’utilizzo dei materiali.