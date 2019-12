Presepi artigianali in mostra in Galleria Tina Modotti

Il Presepe è un simbolo di pace e fratellanza che, anche questo Natale, toccherà ogni angolo del Friuli Venezia Giulia grazie all’organizzazione del Comitato Regionale del Friuli Venezia Giulia dell’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia e al sostegno della Fondazione Friuli, della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e di CiviBank. Torna infatti la grande rassegna “Presepi FVG - La tradizione che prende forma”, viaggio regionale in una delle più preziose tradizioni italiane che sul territorio regionale vede esposti oltre 4 mila Natività a partire da quelli in Villa Manin.



Anche quest’anno trenta Presepi, realizzati a mano da sapienti maestri presepisti, saranno in mostra in Galleria Tina Modotti, in via Paolo Sarpi a Udine, dove da venerdì 13 dicembre (con inaugurazione alle ore 17:00) al 6 gennaio si potranno ammirare alcune tra le più belle opere selezionate appositamente per questo importante spazio culturale. Un’iniziativa a cura del Comune di Udine insieme al Comitato Regionale Pro Loco.



“Il Presepe - sottolinea il Sindaco di Udine Pietro Fontanini - rappresenta uno dei simboli più autentici della nostra cultura perché richiama il momento stesso in cui essa è iniziata: la nascita di Cristo. E allo stesso tempo ci riconduce, con la sua presenza discreta, a ciò che conta veramente, e che a volte rischiamo di perdere di vista: la famiglia, il senso della comunità, il legame con le proprie radici. Per questo motivo è mia intenzione fare in modo che l’esposizione dei Presepi diventi una vera e propria tradizione del Natale udinese. Un grazie va ancora una volta alla Proloco FVG per avere promosso e realizzato, assieme al Comune, questa iniziativa”.