Presidio per la verità e giustizia per l'omicidio di Giulio Regeni

Presidio, organizzato da Legambiente Gorizia e a Udine da da Donne in nero e Rete DASI FVG, sabato 19 dicembre dalle ore 11.00 alle ore 12. Nel capoluogo isontino, appuntamento in piazza Municipio (angolo via Mazzini), mentre a Udine in Piazza Libertà, a Udine (area sottostante alla Loggia del Lionello), per chiedere la verità e giustizia per l'omicidio di Giulio Regeni e Libertà e giustizia per Patrik Zaki.



"Chiediamo il rispetto dei diritti umani e delle libertà di espressione e di associazione in Egitto, e in ogni altro Paese - spiegano gli organizzatori -. Per questo è stato organizzato un presidio pubblico".

L'evento avrà luogo nel pieno rispetto delle attuali prescrizioni per contrastare la pandemia dai Covid-19. Si raccomanda pertanto l'uso della mascherina a copertura delle vie respiratorie e il mantenimento del distanziamento sociale.

Aderiscono alla Mobilitazione Nazionale promossa dalla Rete Italiana Pace e Disarmo, Libera Coordinamento Provinciale di Gorizia e CVCS - Centro Volontari Cooperazione allo Sviluppo; Forum Gorizia; Legambiente Gorizia; SOS Rosa - Gorizia; Circolo ARCI GONG; Pax Christi; Visionari - Comunità di impegno politico; PD di Gorizia e San Floriano; Rete DASI FVG, Donne in nero.