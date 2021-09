PretenDiamo Legalità, premiate le scuole

In mattinata il Questore di Trieste Irene Tittoni ha consegnato alla professoressa Vittoria Girardi dell’Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia i diplomi di partecipazione alla quarta edizione del progetto/concorso “PretenDiamo Legalità” per l’anno scolastico 2020-2021 alle scuole della provincia che vi hanno aderito.

Si tratta degli Istituti Comprensivi di via Commerciale a Trieste e “Giovanni Lucio” Di Muggia, alcune classi dei quali hanno partecipato con entusiasmo e una serie di incontro di webinar e di incontri on line incentrati sulla sicurezza declinata in più modi.