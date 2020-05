E' ancora possibile prenotarsi (qui il link) per il webinar gratuito promosso dall'assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Grado "Prevenire violenze e femminicidi: analisi di casi concreti per riconoscere le situazioni di rischio" organizzato in collaborazione con la Polizia Locale e l'Irss e tenuto dalla criminologa Costanza Stoico che si terrà mercoledì 6 maggio alle 18.

"Stare in casa in questo periodo emergenziale è stato ed è difficile per tutti, ma ci sono situazioni più difficili di altre: soprattutto per quelle donne che già vivevano con uomini violenti con cui ora si trovano ancora più a stretto contatto", spiega il sindaco Dario Raugna. "Pertanto abbiamo pensato di non rinunciare a questo incontro che era già programmato ma di riproporlo via web, rivolto a tutti con lo scopo di parlare insieme di ciò che accade o può accadere nelle nostre case".

L'incontro sarà l'occasione per conoscere i dati statistici dei femminicidi, a livello nazionale e regionale, il profiling degli assassini, l'escalation della violenza, i tipi di violenza (con dati regionali dal 2008 ad oggi) analizzati anche attraverso le storie delle ragazze uccise nella nostra Regione, raccontate dalle loro famiglie. Tra i temi, poi, quello della violenza assistita e degli orfani speciali anche in base ai dati del Cismai di quest ultimo periodo di quarantena.