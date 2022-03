Prezzi come bombe sui consumatori

Dopo la pandemia, la crisi dei microchip e il caro bollette ci mancava il conflitto Russia-Ucraina a spegnere le ultime speranze di ripresa anche nella nostra regione. L’assedio sta bloccando le produzioni, fermando i primi cantieri e, soprattutto, ha innescato la corsa irrazionale dei consumatori a svuotare gli scaffali dei supermercati e a riempire i carrelli, nella paura che s’interrompano i rifornimenti. Non sono bastate le rassicurazioni delle grandi catene che insistono nel dire che i magazzini sono pieni e le merci continuano ad arrivare. Certo è che in alcuni supermercati sono spunta ti i cartelli che invitano i clienti a comprare due pezzi al massimo, per esempio, di olio di girasole.



I PIÙ COLPITI SONO I NEGOZI DI PROSSIMITÀ

È in ascesa libera il prezzo della spesa per i consumatori italiani. Abbiamo chiesto a Barbara Puschiasis, presidente di Consumatori Attivi, se i prezzi impazziti sono legati a un reale aumento dei costi delle materie prime e della produzione. “In realtà - spiega Puschiasis -, le sfumature sono molteplici, ma alla base sta proprio un grande tarlo dei nostri tempi, il mercato finanziario. Dinamiche slegate dall’economia reale stanno creando una enorme bolla speculativa. Il tutto è testimoniato da importanti volumi di attività di trading sull’energia e non solo e flussi di gas anche dalla Russia stabili, nonchè da stoccaggi consistenti, ma fermi. Si verifica che il primo e l’ultimo anello della catena produttiva e l’ultimo di quella distributiva ne pagano le conseguenze”. Nel mezzo la grande speculazione e gli extraprofitti.



FARE LA SPESA POTREBBE DIVENTARE PRESTO UN LUSSO PER POCHI

“Così - continua la presidente - dal prezzo del gas che segna un incremento pari a oltre 10 volte rispetto a quello del primo bimestre 2021 si passa a un prezzo dell’energia che a ruota è in grande risalita, così come il prezzo dei carburanti, tanto da portare i cittadini e le imprese a tagliare i consumi”. Gli effetti di questi aumenti, ovviamente, non si ripercuotono soltanto sulla bolletta o sul carburante. “A cascata - conclude Puschiasis - si ripercuotono su tutti i beni e i servizi, come ormai lo ripetiamo da mesi. Le politiche di embargo di alcuni prodotti e la scarsità di altri a causa di quanto sta avvenendo in Ucraina, mais e altri cereali per esempio, stanno ulteriormente facendo salire i prezzi negli scaffali dei supermercati, ma anche e soprattutto nei negozi di vicinato, nei ristoranti, nei bar e nei panifici”.L’inflazione segna un aumento del 4,8%, riducendo il potere di acquisto delle famiglie in considerazione dei prezzi in salita e dei salari fermi. Non va meglio per il popolo degli autonomi e delle imprese. “La reazione immediata e diretta all’aumento dei prezzi - spiega la presidente di Consumatori attivi, Barbara Puschiasis - resta per il cittadino la chiusura del suo portafoglio. Facendo un esempio: se il prezzo di una pizza margherita poteva considerarsi equo a 6 euro, ora, con l’impennata dei costi energetici per la sua produzione e dei costi delle materie per realizzarla, dovrebbe essere venduta ad almeno 12 euro”.

La reazione a una tale rivisitazione dei prezzi sarebbe un crollo immeditato dei consumi. “A soffrirne di meno sarebbe la grande distribuzione, così come è avvenuto nell’epoca Covid, che è forte di un potere contrattuale importante nella determinazione dei prezzi di acquisto dei prodotti e di una capacità maggiore di magazzino”. Diversa la situazione per i piccoli. “Il panettiere, il ristoratore, il negozio di vicinato invece si troverebbero unicamente a subire costi incontrollabili, riversarli sulla clientela e così vederla scappare”. Secondo la presidente, problemi di approvvigionamento non ci saranno e gli scaffali dei supermercati non resteranno vuoti. “Ma occorre intervenire subito - conclude Puschiasis - per evitare che anche la spesa per mangiare diventi un bene di lusso”.



CONSIGLI PER ACQUISTI RESPONSABILI

È necessario fare una spesa sempre più responsabile. Questi i consigli ai consumatori della presidente di Consumatori Attivi, Barbara Puschiasis.

Ridurre i consumi di gas ed energia elettrica anche con piccoli accorgimenti come: abbassare di uno o due gradi il riscaldamento, lavare a bassa temperatura, effettuare i brevi spostamenti, prediligendo la bicicletta, condividere con altre persone il viaggio in macchina, spegnere il condizionatore in auto, eccetera”.

Acquistare prodotti necessari, preferendo quelli in offerta, controllando gli scaffali che si trovano più in alto o più in basso rispetto ai nostri occhi, prediligendo quelli a km 0 che accusano meno il caro trasporto.

Se si teme proprio il caro prezzi, fare scorta di prodotti a lunga scadenza, senza però poi sprecarli, perché non utilizzati.