Prima il cibo, poi didattica e relazioni

Il rischio povertà riguarda anche i bambini e gli adolescenti non solo dal punto di vista economico, ma anche sociale, relazionale, didattico. Lo confermano gli operatori del settore, preoccupati che l’attuale emergenza sanitaria si trasformi in un disagio a lungo termine. “Dall’inizio della pandemia abbiamo attuato azioni per sostenere il più possibile i bambini e le famiglie che usufruivano del nostro servizio, sia in tremini concreti, sia di vicinanza, attuando attività online” spiega Mery Pagliarini, presidente dell’associazione Get Up, che rappresenta un riferimento per i più giovani attraverso attività educative e ricreative nel quartiere San Domenico a Udine svolte nei ‘Punti luce’, spazi nati dalla collaborazione con Save the children nei quali svolgere diverse attività (dai laboratori artistici e musicali alla promozione della lettura, dall’accesso alle nuove tecnologie a gioco e attività motorie).



“Avere a che fare con i ragazzi significa per forza avere a che fare con le famiglie – prosegue Pagliarini -. Ecco perché, dai primi di marzo, ci siamo subito scontrati con le necessità economiche di molte persone. Il primo passo è stato venire loro incontro attraverso la distribuzione di pacchi viveri, poi abbiamo provveduto a metterli in contatto con i servizi sociali del Comune di Udine per un sostegno a più lungo termine”.. “Gestiamo anche il doposcuola alla Tiepolo e alla Ellero. Ci siamo subito attivati per monitorare la situazione e per cercare di garantire a tutti gli strumenti informatici necessari a seguire la didattica a distanza, sia come terminali, sia come connessione. Abbiamo soddisfatto tutte le necessità, ma sappiamo che anche solo a Udine ci sono tantissime famiglie che non possono ancora accedere a questo servizio. Per ora non possiamo fare di più, però stiamo cercando, assieme al Comune, di progettare le prossime settimane, per offrire una risposta al territorio che sia il più possibile uniforme da parte di tutti gli operatori”.