Prima notte bianca di Sappada

Si svolgerà sabato 24 agosto a Sappada la prima notte bianca della località montana. A partire dalle 14 la via principale del paese, nel suo tratto del centro, sarà chiusa alla viabilità e i commercianti , autori dell’evento, proporranno animazione fino a tarda notte. Si alterneranno diversi spettacoli con giocolieri, musica dal vivo e il folclore; alle 21 sarà di scena una sfilata di moda, mentre, per la lunga giornata e serata, saranno sempre attivi i servizi di ristoro anche con proposte di street Food. Per la prima volta a Sappada le attività commerciali e i ristoranti della via del centro, rimarranno aperti al pubblico fin oltre la mezzanotte. L’evento di sabato pomeriggio e notte chiude un mese di agosto sappadino particolarmente ricco in questa stagione 2019 di manifestazioni che hanno appassionato migliaia di turisti provenienti sia dall’Italia che dall’estero.